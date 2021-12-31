31 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Mbemba bombası!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı. Savunma bölgesi için için birçok futbolcuyu listesine alan bordo-mavililer ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınının haberine göre, Fırtına'nın Portekiz Ligi takımlarından Porto forması giyen Mbemba için devreye girdiği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor’dan Mbemba bombası!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Süper Lig 'de ilk yarının lideri Trabzonspor, özellikle savunma hattında Edgar Ie'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle takviye arayışlarına başlamış durumda.

Trabzonspor’dan Mbemba bombası!

Birçok isim ile temas halinde olan bordo-mavililer için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Trabzonspor’dan Mbemba bombası!

Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün O Jogo'dan derlediği habere göre, ocak ayında savunma hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Porto'dan Mbemba ile ilgileniyor.

Trabzonspor’dan Mbemba bombası!

Bu sezon Porto'nun önemli isimlerinden olan Kongolu oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin transfer adına etken olabileceği aktarıldı.

Trabzonspor’dan Mbemba bombası!

27 yaşındaki stoper, bu sezon Porto ile toplamda 20 maça ilk 11'de başladı. Kemal Tamtürk

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