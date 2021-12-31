31 Aralık 2021, Cuma
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Trabzonspor'dan Mbemba bombası!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı. Savunma bölgesi için için birçok futbolcuyu listesine alan bordo-mavililer ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınının haberine göre, Fırtına'nın Portekiz Ligi takımlarından Porto forması giyen Mbemba için devreye girdiği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig 'de ilk yarının lideri Trabzonspor, özellikle savunma hattında Edgar Ie'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle takviye arayışlarına başlamış durumda.
Birçok isim ile temas halinde olan bordo-mavililer için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün O Jogo'dan derlediği habere göre, ocak ayında savunma hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Porto'dan Mbemba ile ilgileniyor.
27 yaşındaki stoper, bu sezon Porto ile toplamda 20 maça ilk 11'de başladı. Kemal Tamtürk
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