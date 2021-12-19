19 Aralık 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ile uçakta transfer görüşmesi!

Fırtına’da gözler Nwakaeme’de! Sözleşmesi...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Trabzonspor'da gözler Nwakaeme'de. Yıldız futbolcu, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'a uçtu. Sözleşme uzatma görüşmelerinde Trabzonspor'un fiyat artırarak yeni bir teklif daha yaptığı Nwakaeme'nin, vereceği cevap bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle ülkesine giden Nwakaeme, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'a uçtu. Sözleşme uzatma görüşmelerinde Trabzonspor'un fiyat artırarak yeni bir teklif daha yaptığı Nwakaeme'nin, vereceği cevap bekleniyor. Bordo-mavili kulübün Nwakaeme'ye yaptığı son önerinin yıllık garanti para ve bonuslar olacak şekilde 2 milyon 500 bin euro'yu bulduğu ifade edildi.

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