16 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

TRANSFER HABERİ: Fransa'da Yusuf Yazıcı bilmecesi! Trabzonspor...

Fransa'daki temsilcilerimizden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcumuz özellikle bir önceki teknik direktörü Galtier'in takımdan ayrılmasının ardından fazla forma şansı bulamadı. Bu durumun ardından Fransız basınında yer alan iddiaya göre Yusuf Yazıc'nın Trabzonspor'a dönebileciği ifade edildi. (TS spor haberleri)

TRANSFER HABERİ: Fransa’da Yusuf Yazıcı bilmecesi! Trabzonspor...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.12.2021

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

TRANSFER HABERİ: Fransa’da Yusuf Yazıcı bilmecesi! Trabzonspor...

FLAŞ İDDİA!

Fransız basınından yer alan ve fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan'ın derlediği habere göre, Lille'in 17 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak performansında düşüş yaşayan yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı için gelecek teklifleri değerlendireceğini yazdı.

TRANSFER HABERİ: Fransa’da Yusuf Yazıcı bilmecesi! Trabzonspor...

Haberin detayında ise, "Geçen sezon Christophe Galtier teknik direktörlüğünde özellikle Avrupa Ligi'nde önemli bir rol oynayan Yusuf Yazıcı, teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in takımın başına gelmesiyle etkinliğini kaybetti ve performansında düşüş yaşadı. Bu nedenle de Yazıcı, değerini ve verimini arttıramadı." ifadeleri yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Fransa’da Yusuf Yazıcı bilmecesi! Trabzonspor...

TRABZONSPOR'A DÖNECEK Mİ?

Hem yurt içinde hem de Fransız basınında Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a döneceği iddiaları yer almıştı. Bu gelişme sonrası Yusuf'u geleceği ise merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ: Fransa’da Yusuf Yazıcı bilmecesi! Trabzonspor...

YUSUF YAZICI'NIN PERFORMANSI

Yusuf, bu sezon ligde geride kalan 13 maçın 12'sinde oynadı ancak yalnızca 2 maçta (Lorient-Montpellier) 11'de sahaya çıkabildi. milli futbolcumuz bu maçlarda 1 gol, 1 asitlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
İdmanlarda şov yapıyor! İşte Kouassi’nin dikkat çeken özellikleri İdmanlarda şov yapıyor! İşte Kouassi'nin dikkat çeken özellikleri
Fırtına’da hedef 5’te 5 Fırtına'da hedef 5'te 5
Djaniny sol kanada Djaniny sol kanada
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör