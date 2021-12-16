TRANSFER HABERİ: Fransa'da Yusuf Yazıcı bilmecesi! Trabzonspor...
Fransa'daki temsilcilerimizden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcumuz özellikle bir önceki teknik direktörü Galtier'in takımdan ayrılmasının ardından fazla forma şansı bulamadı. Bu durumun ardından Fransız basınında yer alan iddiaya göre Yusuf Yazıc'nın Trabzonspor'a dönebileciği ifade edildi. (TS spor haberleri)
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...
FLAŞ İDDİA!
Fransız basınından yer alan ve fotomac.com.tr editörü Ömer Faruk Özcan'ın derlediği habere göre, Lille'in 17 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak performansında düşüş yaşayan yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı için gelecek teklifleri değerlendireceğini yazdı.
Haberin detayında ise, "Geçen sezon Christophe Galtier teknik direktörlüğünde özellikle Avrupa Ligi'nde önemli bir rol oynayan Yusuf Yazıcı, teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in takımın başına gelmesiyle etkinliğini kaybetti ve performansında düşüş yaşadı. Bu nedenle de Yazıcı, değerini ve verimini arttıramadı." ifadeleri yer aldı.
TRABZONSPOR'A DÖNECEK Mİ?
Hem yurt içinde hem de Fransız basınında Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a döneceği iddiaları yer almıştı. Bu gelişme sonrası Yusuf'u geleceği ise merak konusu oldu.
YUSUF YAZICI'NIN PERFORMANSI
Yusuf, bu sezon ligde geride kalan 13 maçın 12'sinde oynadı ancak yalnızca 2 maçta (Lorient-Montpellier) 11'de sahaya çıkabildi. milli futbolcumuz bu maçlarda 1 gol, 1 asitlik performans sergiledi.
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