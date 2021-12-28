28 Aralık 2021, Salı

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Trabzonspor Efecan Karaca için masaya oturuyor!

Trabzonspor yıldız oyuncu için masaya oturuyor!
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Bordo mavili taraftarlar da Efecan'ın sosyal medya hesabına takıma katılması yönünde mesajlar yağdırdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, geçen sezon devre arasında istediği Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca için yine devrede.

Sabah'ın haberine göre, kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Efecan için önümüzdeki hafta Akdeniz ekibine resmi teklif yapılacak. 31 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 17 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi

Trabzonsporlu taraftarlar da Efecan'ın sosyal medya hesabına bordo-mavili kulübe gelmesi yönünde mesajlar yağdırdı.
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