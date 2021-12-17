TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına transferde hız kesmiyor! Abdülkerim Bardakçı, Fatih Kuruçuk ve Samet Akaydın...

Sağ kanat ve sol bek için transfer çalışmaları sürerken, teknik ekip stoperde de rekabeti artırmayı istiyor. Bu nedenle yabancı kontenjanındaki doluluğu da hesaba katarak yerli bir stoper arayışı başladı. Fotomaç'ın haberine göre; gündeme gelen isimler arasında Hataysporlu Fatih Kuruçuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27) ve Adana Demirsporlu Samet Akaydın (27) var. Ancak üç ismin de kulüpleriyle sözleşmeleri sürüyor ve ortaya yüksek bonservis bedelleri çıkabilir. Yönetim bu nedenle biraz bekleme kararı verdi. Önce sağ kanat, ardından sol bek alınacak. Bütçeye bağlı olarak da stoper hamlesi yapılacak.

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