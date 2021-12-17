17 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına transferde hız kesmiyor! Abdülkerim Bardakçı, Fatih Kuruçuk ve Samet Akaydın...

Fırtına transferde hız kesmiyor! İşte listedeki 3 isim
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.12.2021

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 hafta sonunda liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan ve ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer; Abdülkerim Bardakçı, Fatih Kuruçuk ve Samet Akaydın'ı gündemine aldı. (TS spor haberi)

Sağ kanat ve sol bek için transfer çalışmaları sürerken, teknik ekip stoperde de rekabeti artırmayı istiyor. Bu nedenle yabancı kontenjanındaki doluluğu da hesaba katarak yerli bir stoper arayışı başladı. Fotomaç'ın haberine göre; gündeme gelen isimler arasında Hataysporlu Fatih Kuruçuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27) ve Adana Demirsporlu Samet Akaydın (27) var. Ancak üç ismin de kulüpleriyle sözleşmeleri sürüyor ve ortaya yüksek bonservis bedelleri çıkabilir. Yönetim bu nedenle biraz bekleme kararı verdi. Önce sağ kanat, ardından sol bek alınacak. Bütçeye bağlı olarak da stoper hamlesi yapılacak.

Yunus Mallı'ya bir talip daha haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı’dan motivasyon konuşması! Avcı'dan motivasyon konuşması!
Trabzonspor’da müthiş üçlü buluşamıyor Trabzonspor'da müthiş üçlü buluşamıyor
Yunus Mallı’ya bir talip daha Yunus Mallı'ya bir talip daha
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör