TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına transferde hız kesmiyor! Abdülkerim Bardakçı, Fatih Kuruçuk ve Samet Akaydın...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 hafta sonunda liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan ve ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer; Abdülkerim Bardakçı, Fatih Kuruçuk ve Samet Akaydın'ı gündemine aldı. (TS spor haberi)
Sağ kanat ve sol bek için transfer çalışmaları sürerken, teknik ekip stoperde de rekabeti artırmayı istiyor. Bu nedenle yabancı kontenjanındaki doluluğu da hesaba katarak yerli bir stoper arayışı başladı. Fotomaç'ın haberine göre; gündeme gelen isimler arasında Hataysporlu Fatih Kuruçuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27) ve Adana Demirsporlu Samet Akaydın (27) var. Ancak üç ismin de kulüpleriyle sözleşmeleri sürüyor ve ortaya yüksek bonservis bedelleri çıkabilir. Yönetim bu nedenle biraz bekleme kararı verdi. Önce sağ kanat, ardından sol bek alınacak. Bütçeye bağlı olarak da stoper hamlesi yapılacak.
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