TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması!
Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Antalya deplasmanındaki yenilgiyle ilgili "Kesinlikle moraliniz bozulmasın, motivasyonunuz düşmesin" diyen tecrübeli hoca, "Sadece bir maç kaybettik. Ama gereken dersleri de çıkaracağız. Buralara kolay gelmedik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz kimseye değil, kendi işimize odaklanacağız. Arkaya bakmak yok" ifadelerini kullandı. Fotomaç'ın haberine göre; Hatayspor maçıyla yeni bir başlangıç yapacaklarını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:
TEK TEK HATALARI ANLATTI
"Bu takıma sonuna kadar güveniyorum. Camia, taraftar size inanıyorum. Fedakârlık yapacağız ve gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Maç maç ilerlemeye devam edeceğiz... Hesaplarımızdan bir şaşma olmasın ve hedefimize odaklanalım. Bu maç gerçekten bizim için önemli ve taraftarımızın desteğiyle istediğimizi alarak sahadan ayrılalım." Son maçta yapılan hataları da tek tek anlatan Abdullah Avcı, detaylı bir analizde bulundu. Bordo- mavili çalıştırıcı, Atakaş Hatayspor üzerine yaptığı analizleri ve son Antalyaspor sınavındaki hataların tekrarlanmaması için yoğun bir çalışma programı uyguluyor.
48 MAÇTA 4 YENİLGİ
Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 48 Süper Lig maçında 4 mağlubiyet yaşadı. 30 maçı kazanan bordo-mavililer, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.16 puan ortalaması yakaladı.
3 PUAN ŞART
Sezonun ilk yenilgisini deplasmanda Antalyaspor karşısında alarak bu sezon ilk kez 3 puan bırakan bordo-mavili takım, taraftarı önünde yeni bir yol kazasına uğramamak için Hatayspor karşısında sahadan mutlak galibiyet almak için mücadele edecek. Lig in ilk yarısında yakın takipçisi Hatayspor ile arasında bulunan 10 puanlık farkı 13'e çıkarmayı hedefleyen bordo-mavililer alınacak galibiyetin yanı sıra moral bulma adına da müsabakaya büyük bir önem veriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi