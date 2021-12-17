17 Aralık 2021, Cuma

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan motivasyon konuşması!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Antalya deplasmanındaki yenilgiyle ilgili "Kesinlikle moraliniz bozulmasın, motivasyonunuz düşmesin" diyen tecrübeli hoca, "Sadece bir maç kaybettik. Ama gereken dersleri de çıkaracağız. Buralara kolay gelmedik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz kimseye değil, kendi işimize odaklanacağız. Arkaya bakmak yok" ifadelerini kullandı. Fotomaç'ın haberine göre; Hatayspor maçıyla yeni bir başlangıç yapacaklarını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan motivasyon konuşması!

TEK TEK HATALARI ANLATTI
"Bu takıma sonuna kadar güveniyorum. Camia, taraftar size inanıyorum. Fedakârlık yapacağız ve gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Maç maç ilerlemeye devam edeceğiz... Hesaplarımızdan bir şaşma olmasın ve hedefimize odaklanalım. Bu maç gerçekten bizim için önemli ve taraftarımızın desteğiyle istediğimizi alarak sahadan ayrılalım." Son maçta yapılan hataları da tek tek anlatan Abdullah Avcı, detaylı bir analizde bulundu. Bordo- mavili çalıştırıcı, Atakaş Hatayspor üzerine yaptığı analizleri ve son Antalyaspor sınavındaki hataların tekrarlanmaması için yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan motivasyon konuşması!

48 MAÇTA 4 YENİLGİ
Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 48 Süper Lig maçında 4 mağlubiyet yaşadı. 30 maçı kazanan bordo-mavililer, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.16 puan ortalaması yakaladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan motivasyon konuşması!

3 PUAN ŞART
Sezonun ilk yenilgisini deplasmanda Antalyaspor karşısında alarak bu sezon ilk kez 3 puan bırakan bordo-mavili takım, taraftarı önünde yeni bir yol kazasına uğramamak için Hatayspor karşısında sahadan mutlak galibiyet almak için mücadele edecek. Lig in ilk yarısında yakın takipçisi Hatayspor ile arasında bulunan 10 puanlık farkı 13'e çıkarmayı hedefleyen bordo-mavililer alınacak galibiyetin yanı sıra moral bulma adına da müsabakaya büyük bir önem veriyor.

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