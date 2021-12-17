TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan motivasyon konuşması!

TEK TEK HATALARI ANLATTI

"Bu takıma sonuna kadar güveniyorum. Camia, taraftar size inanıyorum. Fedakârlık yapacağız ve gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Maç maç ilerlemeye devam edeceğiz... Hesaplarımızdan bir şaşma olmasın ve hedefimize odaklanalım. Bu maç gerçekten bizim için önemli ve taraftarımızın desteğiyle istediğimizi alarak sahadan ayrılalım." Son maçta yapılan hataları da tek tek anlatan Abdullah Avcı, detaylı bir analizde bulundu. Bordo- mavili çalıştırıcı, Atakaş Hatayspor üzerine yaptığı analizleri ve son Antalyaspor sınavındaki hataların tekrarlanmaması için yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

