17 Aralık 2021, Cuma

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Yunus Mallı'nın talipleri artıyor

Yunus Mallı’ya bir talip daha
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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Giresun ve Rize'nin takibinde olan Yunus Mallı için Kayserispor da devrede. Tecrübeli 10 numaranın düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Giresun ve Rize'nin takibinde olan Yunus Mallı için Kayserispor da devrede. Tecrübeli 10 numaranın düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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