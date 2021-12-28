Trabzonspor Türkiye Kupası sınavında! İşte Boluspor maçı muhtemel 11’i

Bu keyifli randevu A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı bu maça yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak. Sezonun ilk yarısında fazla dinlendiremediği as oyuncularının bir kısmını kadroya almayacak diğer bölümünü ise kulübede yanında oturtacak. Hedef ligde olduğu gibi kupada da yola dolu dizgin devam etmek.