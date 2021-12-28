28 Aralık 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Türkiye Kupası sınavında! İşte Boluspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Trabzonspor'da şimdi gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Bordo-mavililer, 5. tur maçında Boluspor'u evinde konuk edecek. İşte Abdullah Avcı'nın Boluspor maçı muhtemel 11'i...

Trabzonspor Türkiye Kupası sınavında! İşte Boluspor maçı muhtemel 11’i
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.12.2021

Bordo-mavili ekip, ilk devrenin son maçında Başakşehir ile berabere kalarak ligi açık puan farkıyla lider tamamlamıştı. Fotomaç'ın derlediği habere göre gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada bugün Trabzonspor saat 18.30'da başlayacak mücadelede Şenol Güneş Stadı'nda Boluspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor Türkiye Kupası sınavında! İşte Boluspor maçı muhtemel 11’i

Bu keyifli randevu A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı bu maça yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak. Sezonun ilk yarısında fazla dinlendiremediği as oyuncularının bir kısmını kadroya almayacak diğer bölümünü ise kulübede yanında oturtacak. Hedef ligde olduğu gibi kupada da yola dolu dizgin devam etmek.

Trabzonspor Türkiye Kupası sınavında! İşte Boluspor maçı muhtemel 11’i

BİLETLERE BÜYÜK İLGİ VAR
Kupada Trabzonspor ile Boluspor arasındaki maç açık kanal A SPOR'dan yayınlanacak olmasına rağmen bordo-mavili taraftarların mücadeleye ilgisi yoğun. Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın satışa çıkan biletlerinin yarısı tükendi. Bugünkü maçta 30 bine yakın taraftar bekleniyor.

Trabzonspor Türkiye Kupası sınavında! İşte Boluspor maçı muhtemel 11’i

NUMANOĞLU YÖNETECEK
Karadeniz temsilcisinin Boluspor ile oynayacağı kupa maçına Tugay Kaan Numanoğlu atandı. 35 yaşındaki hakem, daha önce 5 defa Trabzonspor karşılaşmalarını yönetti. Bordo-mavililer 3 galibiyet aldı. 1'er defa beraberlik ve yenilgi gördü.

Trabzonspor Türkiye Kupası sınavında! İşte Boluspor maçı muhtemel 11’i

TRABZONSPOR-BOLUSPOR MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: ERCE, SERKAN, HÜSEYİN, DENSWIL, İSMAİL, BERAT, A.PARMAK, MURAT CEM, YUNUS, YUSUF SARI, KOITA

BOLUSPOR: SELMANİ, MEHMET, EMİN, ALİ, TUGAY, BERTU, ABDURRAHMAN, ROSHI, BERK, BREGU, KASSONGO

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Aranan isim bulundu! Fırtına transferi bitiriyor Aranan isim bulundu! Fırtına transferi bitiriyor
Fırtına’dan stopere 3 aday! Transfer... Fırtına'dan stopere 3 aday! Transfer...
Trabzonspor’da hedef çifte kupa! Trabzonspor’da hedef çifte kupa!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör