Trabzonspor Türkiye Kupası sınavında! İşte Boluspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Trabzonspor'da şimdi gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Bordo-mavililer, 5. tur maçında Boluspor'u evinde konuk edecek. İşte Abdullah Avcı'nın Boluspor maçı muhtemel 11'i...
Bordo-mavili ekip, ilk devrenin son maçında Başakşehir ile berabere kalarak ligi açık puan farkıyla lider tamamlamıştı. Fotomaç'ın derlediği habere göre gözler Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada bugün Trabzonspor saat 18.30'da başlayacak mücadelede Şenol Güneş Stadı'nda Boluspor'u ağırlayacak.
Bu keyifli randevu A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı bu maça yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak. Sezonun ilk yarısında fazla dinlendiremediği as oyuncularının bir kısmını kadroya almayacak diğer bölümünü ise kulübede yanında oturtacak. Hedef ligde olduğu gibi kupada da yola dolu dizgin devam etmek.
BİLETLERE BÜYÜK İLGİ VAR
Kupada Trabzonspor ile Boluspor arasındaki maç açık kanal A SPOR'dan yayınlanacak olmasına rağmen bordo-mavili taraftarların mücadeleye ilgisi yoğun. Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın satışa çıkan biletlerinin yarısı tükendi. Bugünkü maçta 30 bine yakın taraftar bekleniyor.
NUMANOĞLU YÖNETECEK
Karadeniz temsilcisinin Boluspor ile oynayacağı kupa maçına Tugay Kaan Numanoğlu atandı. 35 yaşındaki hakem, daha önce 5 defa Trabzonspor karşılaşmalarını yönetti. Bordo-mavililer 3 galibiyet aldı. 1'er defa beraberlik ve yenilgi gördü.
TRABZONSPOR-BOLUSPOR MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: ERCE, SERKAN, HÜSEYİN, DENSWIL, İSMAİL, BERAT, A.PARMAK, MURAT CEM, YUNUS, YUSUF SARI, KOITA
BOLUSPOR: SELMANİ, MEHMET, EMİN, ALİ, TUGAY, BERTU, ABDURRAHMAN, ROSHI, BERK, BREGU, KASSONGO
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