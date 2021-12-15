TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Masouras'tan Fırtına'ya müjdeli haber!
Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 haftayı en yakın takipçisi Konyaspor'un 9 puan önünde lider geçen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Geçtiğimiz günlerde Fildişi Sahilli futbolcu Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna katan bordo-mavililer, Olympiakos forması giyen Georgios Masouras için girişimlerini sürdürüyor. Yunan futbolcunun, Trabzonspor hesaplarının kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımları yakından takip ettiği öğrenilirken; Bakasetas ve Siopis'in de Masouras transferi için devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)
İlk transferini 27 yaşındaki Fildişili kanat Kouassi ile yapan Trabzonspor, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı, kanat ve sol bek transferinin ocak ayına kadar bitirilme sini kararlaştırmıştı. Kanat için 1 numaralı aday Georgios Masouras. Olympiakos ilk etapta kapıyı 10 milyon euro'dan açarken, Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle toplamda 5 milyon euro'luk bir rakamı gözden çıkarmıştı. Heyecanlandıran hareket ise Masouras'ten geldi. 27 yaşındaki futbolcu sosyal medyada Trabzonspor sayfalarının paylaşımlarını takip etmeye başladı.
BAKASETAS DEVREDE
Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli futbolcunun transferiyle alakalı kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken, Georgios Masouras da gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Daha önce birçok kez Siopis ve Bakasetas ile iletişime geçen Yunan yıldızın menajerinden de sürekli olarak bilgiler aldığı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Masouras konusunda şartlar zorlanırken, oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bundaki en büyük etken ise Yunanistan Milli Takımı'ndan takım arkadaşları Bakasetas ve Siopis... Bu ikili, Masouras'ın gelmesi konusunda kilit rol oynuyor. Bakasetas, "Gel birlikte şampiyon olalım. Burada seni bekliyoruz" diyerek pres yapıyor.
ÜLKESİNİN DIŞINA ÇIKMADI
Masouras, 1 Ocak 1994'te Yunanistan'ın Kechrinia şehrinde doğdu. Kariyerine Apollon U20 Takımı'nda başlayan yıldız, İlysiakos, Panionios ile Olympiakos formaları giydi. Transfermarkt'a göre piyasası 7.5 milyon euro. 1.84 boyundaki oyuncu bu sezon 21 maçta forma giydi ve 6 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. 23 kez de Yunanistan Milli Takım formasını giyen Masouras'ın 3 golü bulunuyor.
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