TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Masouras’tan Fırtına’ya müjdeli haber!

BAKASETAS DEVREDE

Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli futbolcunun transferiyle alakalı kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken, Georgios Masouras da gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Daha önce birçok kez Siopis ve Bakasetas ile iletişime geçen Yunan yıldızın menajerinden de sürekli olarak bilgiler aldığı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Masouras konusunda şartlar zorlanırken, oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bundaki en büyük etken ise Yunanistan Milli Takımı'ndan takım arkadaşları Bakasetas ve Siopis... Bu ikili, Masouras'ın gelmesi konusunda kilit rol oynuyor. Bakasetas, "Gel birlikte şampiyon olalım. Burada seni bekliyoruz" diyerek pres yapıyor.