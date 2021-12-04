04 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor genel kurulunda dikkat çeken pankart!

Trabzonspor genel kurulunda dikkat çeken pankart!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.12.2021

Trabzonspor'un 78. genel kurulunda yönetim kurulu, mali ve idari yönden oy birliği ile ibra edildi. Konuşmacılardan İbrahim Ertürk, 2010-2011 sezonu şampiyonu yazılı siyah formayı konuştuğu kürsüye astı. Daha sonra da Divan Kurulu, "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazılı pankart açtı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübünün 78. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy birliği ile ibra edildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Pazar günü yapılacak seçimle tamamlanacak Trabzonspor Kulübünün genel kurulunda, gündemin okunmasının ardından Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu.

Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin de bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2021 itibariyle net borcunun 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olduğunu açıkladı.

Daha sonra bazı üyeler söz alarak düşüncelerini dile getirdi.

Konuşmacılardan İbrahim Ertürk, 2010-2011 sezonu şampiyonu yazılı siyah formayı konuştuğu kürsüye astı. Daha sonra da Divan Kurulu, "2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor" yazılı pankart açtı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Abdullah Avcı’dan şampiyonluk sözleri! Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri!
Lider evinde seriyi sürdürdü! Lider evinde seriyi sürdürdü!
Fırtına’da yıldız isim sakatlandı! Oyuna devam edemedi Fırtına'da yıldız isim sakatlandı! Oyuna devam edemedi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör