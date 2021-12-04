TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Ola Solbakken...
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da izleme komitesi, Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken'i izledi. Norveç'te oyuncuyu takip eden scout ekibi tam not verdi. 23 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'la da ilgileniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da scout ekibi Bodo Glimt forması giyen Ola Solbakken'i izledi. Norveç'te oyuncuyu takip eden scout ekibi, yıldız isme tam not verdi. 33 maçta 11 gol, 8 asistle oynayan 23 yaşındaki futbolcu için teklif yapılacak. Bir başka kanat oyuncusu olan AZ Alkmaar'dan Albert Gudmundsson da listede... Bu arada Solbakken, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alıyor.
OLA SOLBAKKEN KİMDİR?
7 Eylül 1998 tarihinde Norveç'te dünyaya gelen Ola Solbakken, kariyerine Rosenborg altyapısında başladı. Daha sonra Ranheim'a transfer olan Solbakken, 2020'nin ocak ayında ise Bodo Glimt'in yolunu tuttu. 1.86 boyundaki Norveçli genç forvet, sağ kanatta da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 400 bin euro olan Solbakken, Norveç Milli Takımı ile 2 maça çıktı.
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