11 Aralık 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Antalyaspor Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Yarış içinde bunlar olacak

Avcı’dan Antalya yorumu! Bunların hepsi olacak
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 Giriş Tarihi: 11.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'la karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kaybeden bordo-mavililer, 27 maç sonra mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu ve "Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Kaza diyemeyiz. Maç öncesi, rakiple ilgili, Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Geldiği günden beri Antalyaspor yukarı çıkıyor. Biz de buna göre hazırlandık.

Bizden daha fazla oyun içerisinde olmaya çalıştılar. Fırsat geldi, öne geçtik ama değerlendiremedik. Bütüne baktığımızda dalgalı oyunlarımızdan birisini oynadık.

Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak.

Kaybetmeyebilirdik, fırsatlar da vardı ama planları doğru uygulayamıyorsan zaman zaman bunlar olacak. Dediğim gibi, 3 puan kaybettik. Başka bir şey kaybetmedik.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Toroğlu o ismi işaret etti! Trabzonspor’u rahatlatıyordu Toroğlu o ismi işaret etti! "Trabzonspor'u rahatlatıyordu"
Fırtına’nın 27 maçlık serisi son buldu! Fırtına'nın 27 maçlık serisi son buldu!
Toroğlu’ndan kritik penaltı yorumu! Toroğlu'ndan kritik penaltı yorumu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör