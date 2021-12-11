Antalyaspor Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Yarış içinde bunlar olacak
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'la karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kaybeden bordo-mavililer, 27 maç sonra mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu ve "Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:
Kaza diyemeyiz. Maç öncesi, rakiple ilgili, Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Geldiği günden beri Antalyaspor yukarı çıkıyor. Biz de buna göre hazırlandık.
Bizden daha fazla oyun içerisinde olmaya çalıştılar. Fırsat geldi, öne geçtik ama değerlendiremedik. Bütüne baktığımızda dalgalı oyunlarımızdan birisini oynadık.
Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak.
Kaybetmeyebilirdik, fırsatlar da vardı ama planları doğru uygulayamıyorsan zaman zaman bunlar olacak. Dediğim gibi, 3 puan kaybettik. Başka bir şey kaybetmedik.
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