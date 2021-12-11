Antalyaspor Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Yarış içinde bunlar olacak

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'la karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kaybeden bordo-mavililer, 27 maç sonra mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu ve "Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak." dedi. İşte o açıklamalar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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