12 Aralık 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Antalyaspor yenilgisinin ardından yerel basından destek! "San şampiyon olacaksın"

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele, 2-1'lik Antalyaspor galibiyetiyle sonuçlandı. Müsabakanın ardından Trabzonspor yerel basını manşetlerinde, mağlubiyeti değerlendirdi. Manşetlerde, Fırtına'nın şampiyonluk yolunda büyük bir kayıp yaşanmadığı kanısına varıldı. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor’un Antalyaspor yenilgisinin ardından yerel basından destek! San şampiyon olacaksın
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıltı. Bu mağlubiyete karşın bordo mavililer, liderliğine devam etti.

Trabzonspor’un Antalyaspor yenilgisinin ardından yerel basından destek! San şampiyon olacaksın

Maç sonrası Trabzon yerel basını, mücadeleyi manşetlerine taşıdı. Manşetlerde, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda herhangi bir kaybının olmadığı dile getirildi. İşte o manşetler...

Trabzonspor’un Antalyaspor yenilgisinin ardından yerel basından destek! San şampiyon olacaksın

Taka: Nazarlık olsun!

Trabzonspor’un Antalyaspor yenilgisinin ardından yerel basından destek! San şampiyon olacaksın

Günebakış: Nazar boncuğu olsun!

Trabzonspor’un Antalyaspor yenilgisinin ardından yerel basından destek! San şampiyon olacaksın

Son nokta: Sen şampiyon olacaksın

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