12 Aralık 2021, Pazar
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Trabzonspor'un Antalyaspor yenilgisinin ardından yerel basından destek! "San şampiyon olacaksın"
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele, 2-1'lik Antalyaspor galibiyetiyle sonuçlandı. Müsabakanın ardından Trabzonspor yerel basını manşetlerinde, mağlubiyeti değerlendirdi. Manşetlerde, Fırtına'nın şampiyonluk yolunda büyük bir kayıp yaşanmadığı kanısına varıldı. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıltı. Bu mağlubiyete karşın bordo mavililer, liderliğine devam etti.
Maç sonrası Trabzon yerel basını, mücadeleyi manşetlerine taşıdı. Manşetlerde, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda herhangi bir kaybının olmadığı dile getirildi. İşte o manşetler...
Taka: Nazarlık olsun!
Günebakış: Nazar boncuğu olsun!
Son nokta: Sen şampiyon olacaksın
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