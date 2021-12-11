Antalyaspor 2-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fırtına'nın yenilmezlik serisi son buldu!

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında lider Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer rakibine 2-1 yenildi ve ligde 27 maç sonra mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada penaltıdan Fredy ve 73'te Dorukhan Toköz (k.k.) kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 24. dakikada Andreas Cornelius'tan geldi.

FIRTINA 27 MAÇ SONRA KAYBETTİ!

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta da yenilmeyen bordo-mavililer, bu maçı kaybetti ve serisi son buldu.

Trabzonspor bu sonucun ardından ilk yenilgisini aldı ve 39 puanda kaldı. Antalyaspor ise 21 puana yükseldi.

Ligin 17. haftasında Antalyaspor, Konyaspor deplasmanında sahne alacak. Trabzonspor ise Hatayspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kale önünden uzaklaştırdı.

5. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

17. dakikada Hamsik'in ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Boffin, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

23. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı sol çaprazdan şutu Antalyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı.

GOL! 24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in sol köşeden kullandığı kornerden gelen topa ceza sahasında iyi yükselen Hugo kafayı vurdu. Kaleci Boffin'den sağ bacağına çarpıp dönen topu önünde bulan Cornelius, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

33. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Hakem Zorbay Küçük, Doğukan Sinik'in şutunda Edgar'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti.

GOL! 34. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

50. dakikada Djaniny'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

55. dakikada Doğukan Sinik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

60. dakikada Doğukan Sinik'in sağ köşeden kullandığı kornerle ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Mukairu'nun kafayla şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına uzanarak golü engelledi.





73. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, ön kale direği önündeki Dorukhan Toköz ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da protokol tribününden izlediği karşılaşmayı Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

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