Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara çağrı! "Kazanamayacağımız mücadele yok"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde taraftarlara hitap etti. Ağaoğlu, "Unutmamalıyız ki birbirine sıkıca kenetlenmiş büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer, kazanamayacağı hiçbir mücadele, ulaşamayacağı hiçbir zirve yoktur." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın samimiyeti, isteği, gayreti, emeği ile futbolcularının tutkusu ve taraftarların arzusu birleşince lider bir takımın ortaya çıktığını belirtti.

Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, hep birlikte büyük sevinçler yaşadıkları, umutlu ve mutlu anlarının çoğunlukta olduğu bir yılı daha geride bırakmak üzere olduklarını belirtti.

Bir önceki yılın tüm insanlığı etkisi altına alan pandemi koşullarından bir nebze olsun sıyrıldıkları, 'normalleşme' yolunda birkaç adım daha katettikleri bir yıl olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Elbette ki bu süreçte acılarımız, hüzünlerimiz ve kayıplarımız da oldu. Ancak tüm bunlara rağmen Trabzonspor ailesi olarak birbirimize kenetlenmiş bir biçimde büyümeye ve yürümeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, 2018 yılının Nisan ayından bugüne dek kararlılıkla uyguladıkları ekonomik disiplin sayesinde 2021 yılında da sağlıklı ödeme dengesine sahip Türkiye'nin nadir kulüplerinden biri olmayı sürdürdüklerini kaydederek şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen global olarak tüm sektörlerin etkilendiği, futbolun da bundan payını aldığı pandemi koşullarında ödeme rutinini bozmayan, gelir-gider dengesinde sapma yaşanmayan, bugünü ve yarınını doğru planlamış bir Trabzonspor var. Buna bağlı olarak da sportif anlamda sürekli yükseliş trendine sahip bir futbol takımımız var. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın samimiyeti, isteği, gayreti ve emeği ile futbolcularımızın tutkusu ve taraftarlarımızın arzusu birleşince lider bir takım ortaya çıktı."

Ağaoğlu, "Bugün dünyanın beş büyük ligi arasında 'tek' olmayı başaran ve hedefine ilerleyen, ekonomik, sportif ve altyapısından üst yapısına kadar büyüyen, güçlenen ve idealleri doğrultusunda yürüyen bir Trabzonspor var." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Hep birlikte bunun keyfini çıkartalım. Formalarımızı giyelim, bayraklarımızı alalım, kombine veya biletlerimizle stadyumdaki koltuklarımızda bu güzel günlerin keyfini hep birlikte yaşayalım. Önümüzde uzun bir süreç, önümüzde haftalar, aylar ve hatta mevsimler var. Tüm bu süreç boyunca yine geçmişte olduğu gibi yan yana olalım, biz bize olalım ve kenetlenelim. Unutmamalıyız ki birbirine sıkıca kenetlenmiş büyük Trabzonspor ailesinin başaramayacağı hiçbir zafer, kazanamayacağı hiçbir mücadele, ulaşamayacağı hiçbir zirve yoktur."

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