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TRABZONSPOR HABERLERİ: Dorukhan Toköz ve Andreas Cornelius sözlerini tuttu!

Dorukhan ve Cornelius sözlerini tuttu!
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

Trabzonsporlu oyuncular Dorukhan Toköz ve Andreas Cornelius, imza töreninde verdikleri 61 biner fidan bağışını gerçekleştirdi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonsporlu futbolcular Dorukhan Toköz ve Andreas Cornelius'un sezon başında düzenlenen imza töreninde söz verdikleri 61 bin'er fidan bağışı gerçekleşti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, geleneksel olarak her imza töreninde gerçekleştirdiği forma satışı yerine, her iki futbolcudan da Antalya ve Muğla'daki orman yangıları nedeniyle 61 bin adet fidan bağışı yapmasını istemişti. İki futbolcunun 120 bin adet fidan bağışı, geçtiğimiz hafta Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde yanan ormanlara fidan bağışı yapan iki futbolcuya Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür sertifikası gönderildi.

Ağaoğlu'ndan taraftarlara çağrı! haberin devamı

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