Trabzonspor’da Jean Evrard Kouassi’nin dikkat çeken özellikleri!

Bordo-mavililer transfer dönemi açılmadan ilk anlaşmasını yaptı. Çin'in Wuhan takımıyla sözleşmesi aralık ayı sonunda bitecek olan Jean Evrard Kouassi'yi gizli operasyonla tamamlayan Trabzonspor hücumuna önemli bir güç kattı. Fotomaç'ın derlediği habere göre 27 yaşındaki futbolcu hızı ve oyun stiliyle kulübün efsane isimlerinden İbrahima Yattara'yı andırıyor. Her iki kanatta da oynayabilen başarılı hücumcunun en önemli özelliklerinden biri forvetin açtığı boşluklara çok çabuk bir şekilde sızabilmesi. Bu sayede kariyeri boyunca önemli bir skorer de oldu.





