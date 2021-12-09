09 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Jean Evrard Kouassi'nin dikkat çeken özellikleri!

Süper Lig'de namağlup lider olan Trabzonspor'da 3.5 yıllık anlaşmaya varılan Jean Evrard Kouassi'nin özellikleri dikkat çekiyor. Bordo-mavililerin kanat oyuncusu olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki yıldız ayrıca 2. forvet olarak da görev yapabiliyor. İşte Kouassi'nin dikkat çeken istatistiği... (TS spor haberleri)

Trabzonspor’da Jean Evrard Kouassi’nin dikkat çeken özellikleri!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

Bordo-mavililer transfer dönemi açılmadan ilk anlaşmasını yaptı. Çin'in Wuhan takımıyla sözleşmesi aralık ayı sonunda bitecek olan Jean Evrard Kouassi'yi gizli operasyonla tamamlayan Trabzonspor hücumuna önemli bir güç kattı. Fotomaç'ın derlediği habere göre 27 yaşındaki futbolcu hızı ve oyun stiliyle kulübün efsane isimlerinden İbrahima Yattara'yı andırıyor. Her iki kanatta da oynayabilen başarılı hücumcunun en önemli özelliklerinden biri forvetin açtığı boşluklara çok çabuk bir şekilde sızabilmesi. Bu sayede kariyeri boyunca önemli bir skorer de oldu.


Trabzonspor’da Jean Evrard Kouassi’nin dikkat çeken özellikleri!

KOLAY KOLAY SAKATLANMAZ

Jean Evrard Kouassi'nin en önemli özelliklerinden biri de sert faullere maruz kalmasına rağmen güçlü bir kas yapısı olması. 27 yaşındaki futbolcu fazla sakatlık yaşayan bir oyuncu değil. Hadjuk Split forması giydiği dönemde kas ağrısı sebebiyle 2 maç kaçırmıştı. Ayak bileği dış bağlarındaki yırtık sebebiyle de 7 karşılaşmada daha forma giyememişti. Çin'de ise herhangi bir sakatlık sorunu yaşamadı. Abdullah Avcı onu joker olarak kullanacak. Hızı ve kararlı oluşu usta hocayı etkilemiş durumda

Trabzonspor’da Jean Evrard Kouassi’nin dikkat çeken özellikleri!

WUHAN'DA NE YAPTI?
Gol: 25
Asist: 10
Rakip ceza sahası içinde topla buluşma: 249
Şut: 114
İsabetli şut: 57
Çalım: 108
Kazandığı ikili müc.: 383

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