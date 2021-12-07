TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına gözünü o rekora dikti! Fenerbahçe'nin...

Süper Lig'de en yakın rakibine 12 puan fark atan Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündeme iki oyuncu girdi. Bordo-mavililerin listesinde Ola Solbakken ve Ola Brynhildsen var. İşte detaylar... (TS spor haberleri)