07 Aralık 2021, Salı
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına gözünü o rekora dikti! Fenerbahçe'nin...
Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Trabzonspor'da gözler 16. haftada oynanacak olan Antalyaspor maçına çevrildi. Bordo-mavililer Akdeniz ekibini mağlup ederse, Fenerbahçe'nin 2005-2006 sezonunda elde ettiği 13 galibiyet, 3 beraberlik rekoruna ortak olacak. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor her hafta bir rekor kırıyor. Süper Lig'in tek namağlup takımı olarak yoluna devam eden Karadeniz temsilcisi bu hafta Antalyaspor ile karşılaşacak. Fotomaç'ın derlediği habere göre Akdeniz temsilcisini devirmesi halinde bu defa bir rekora ortak olacak. Trabzonspor, 16 hafta itibarıyla 42 puana ulaşacak. Daha önce 2005-06 sezonunda Fenerbahçe 13 galibiyet, 3 beraberlikle 42 puan toplamayı başarmıştı. Bordo-mavililer, Antalyaspor'u devirmesi halinde bu rekoru egale edecek. 1995-96 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde 15 haftada 38 puan alan Karadeniz Fırtınası bu rekoru geçen hafta tarihe gömdü. Kulüp tarihinin en iyi başlangıcını yapan Trabzonspor'da hedef sezon sonunda şampiyonluk kupasını gökyüzüne kaldırmak.
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