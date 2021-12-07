07 Aralık 2021, Salı
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Kouassi'ye: Bizimle kal ve çalış...
Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da devre arası gerçekleşmesi planlanan transfer için şimdiden harekete geçildi. Bordo-mavililerle büyük oranda anlaşmaya varan Jean Evrard Kouassi kulübü Wuhan ile 31 Aralık'ta sona erecek sözleşmesinin ardından kendisini Trabzonspor'a bağlayana sözleşmeye imzayı atacak. Trabzonspor'da Abdullah Avcı ise oyuncuya Afrika Kupası öncesi bizimle kal ve takımla çalış dedi. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un son transferi Jean Evrard Kouassi, bordo-mavili kulübe imza atmak için yola çıktı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bugün şehirde olacak. Ardından sağlık kontrolünden geçirilecek olan Fildişili yıldız için Wuhan'dan özel izin alındı. Kouassi'nin Wuhan ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Çin ekibinin verdiği özel izinle resmi imzalar bugün atılabilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı da Kouassi ile görüşerek özel talebini iletti. Tecrübeli futbolcu, Fildişi Sahili ile Afrika Kupası oynayacağı için imza sonrası izin verilmesi gündemdeydi. Avcı oyuncuyla görüşerek "Trabzon'da kal. Bizimle antrenmanlara çık. Hem takım arkadaşlarına hem de oyun planımıza alışırsın. Kupa dönüşü sorun yaşamazsın" dedi. Kouassi de bu teklifi mantıklı bulup kabul etti.
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