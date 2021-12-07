TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Kouassi'ye: Bizimle kal ve çalış...

Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Trabzonspor'da gözler 16. haftada oynanacak olan Antalyaspor maçına çevrildi. Bordo-mavililer Akdeniz ekibini mağlup ederse, Fenerbahçe'nin 2005-2006 sezonunda elde ettiği 13 galibiyet, 3 beraberlik rekoruna ortak olacak. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)