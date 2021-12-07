TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına’da üçüncü Yunan isim belli oldu! İşte sunulacak teklif

OYUNCU ÇOK İSTEKLİ

Georgios Masouras'ın da kariyerini Trabzonspor'da devam ettirmek istemesi transferi kolaylaştıran bir etken. 27 yaşındaki futbolcu için Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Karadeniz temsilcisi ise bu rakamı çok daha aşağılara çekmeyi planlıyor.