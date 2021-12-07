TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da üçüncü Yunan isim belli oldu! İşte sunulacak teklif
Süper Lig'in namağlup lideri olan Trabzonspor'da gündeme flaş bir isim geldi. Bordo-mavililerin Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Georgios Masouras için temaslarını hızlandırdığı, oyuncununda Bakasetas ve Siopis'ten Trabzonspor hakkında bilgi aldığı öğrenildi. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, devre arası transfer döneminde iki kanat oyuncusu birden istediğini belirtmişti. Usta çalıştırıcının bu talebi yönetim tarafından olumlu karşılandı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan Fırtına, şimdi de Georgios Masouras için bastırıyor.
Olympiakos, 27 yaşındaki oyuncusu için başta "Satılık değil" cevabı vermişti ancak bordo-mavililerin ısrarı sonucunda pazarlıklar başladı. Şu an için sıkıntı Yunan ekibinin kapıyı yüksekten açması.
OYUNCU ÇOK İSTEKLİ
Georgios Masouras'ın da kariyerini Trabzonspor'da devam ettirmek istemesi transferi kolaylaştıran bir etken. 27 yaşındaki futbolcu için Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Karadeniz temsilcisi ise bu rakamı çok daha aşağılara çekmeyi planlıyor.
Bunu başarabilirse Masouras sezonun 2. yarısından itibaren kiralık olarak bordo-mavili formayı giyecek. Sezon sonunda ise bonservisi ile birlikte alınacak. Ahmet Ağaoğlu kısa süre önce verdiği röportajda "Bir Yunan oyuncu daha alacağız" demişti.
BAKASETAS VE SIOPIS'E TRABZON'U SORDU
Georgios Masouras'ın Trabzonspor'a sıcak bakmasındaki en büyük etkenlerden biri de bordo-mavili ekipte iki vatandaşının oynaması. 27 yaşındaki oyuncunun Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis'e Trabzon şehrini ve takımını sorduğu öğrenildi.
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