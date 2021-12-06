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TRABZONSPOR HABERLERİ: Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan açıkladı! Fırtına kaç transfer yapacak?

Başkan Yardımcısı açıkladı! Fırtına kaç transfer yapacak?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en iyi sezonunu geçiren Trabzonspor, devre arasında takviye yapıp mutlu sona ulaşmak istiyor. Bordo-mavililerin başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları hakkında konuştu ve 3-4 takviye yapacaklarını belirtti. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan Trabzonspor'da, Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda kadrolarına 3-4 takviye yapacaklarını söyledi.

Doğan, gazetecilere, transfer çalışmalarında çok önemli mesafe katettiklerini anlatarak, "Üzerimize düşen görevleri yapıp tüm takviyeleri 15-20 gün içerisinde kadroya katacağız. 3-4 takviye yapacağız gibi gözüküyor. Hocamızın istediği oyuncuları alacağız. Ondan sonra da hocamız bu işin üstesinden gelecektir." dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise Doğan, "Baştan beri söylüyorum, başkanımız da hocamız da söylüyor. Maç maç gitmek lazım, 3 puan 3 puan bakmak lazım. Hiçbir şey almış veya kazanmış değiliz. Neyin ne olacağı belli olmaz. Camianın, taraftarların dikkatli, sakin olması lazım. Hocamıza, oyuncularımıza güvenmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın şehri, camiayı ve takımı çok iyi benimsediğini vurgulayarak, "Hocamızın başından da çok önemli sıkıntılar geçti. Hak etmediği şeyler yaşadı. Biz de hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi 'İkimizin de Türk futbolundan alacağı var ve ikimizin de birbirimize katacağımız çok şey var'. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz." ifadesini kullandı.

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