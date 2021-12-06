TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’ya bir Yunan daha! Konstantinos Manolas...

Ayrıca gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için de Manolas gibi üst düzey bir stoper kadroya katılabilir. Manolas, 2019'da 36 milyon euro'ya Roma'dan Napoli'ye katılmıştı. Bu sezon ise sadece 4 maçta oynayabildi.

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