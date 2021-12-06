06 Aralık 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya bir Yunan daha! Konstantinos Manolas...

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken Trabzonspor aldığı 12 galibiyet, 3 beraberlikle 39 puan topladı ve namağlup liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer devre arasında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda Fırtına'nın, Napoli forması giyen Konstantinos Manolas için harekete geçtiği belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’ya bir Yunan daha! Konstantinos Manolas...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde bir Yunan oyuncu daha kadrolarına katabileceklerini söylemişti. Bu sözlerin ardından birçok iddia art arda geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’ya bir Yunan daha! Konstantinos Manolas...

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre en çok üstünde durulan söylenti, Sassuolo'dan Kyriakopoulos'un bordo-mavililerin yeni sol beki olacağı yönündeydi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’ya bir Yunan daha! Konstantinos Manolas...

Ancak bu iddiaya paralel bir iddia İtalya'dan geldi. Napoli'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Manolas'ın Yunanistan'a dönmeye hazır olduğu, Olympiakos'la görüşme halinde olduğu iddia edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’ya bir Yunan daha! Konstantinos Manolas...

Ancak Yunan stopere Türkiye'de şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'un da talip olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’ya bir Yunan daha! Konstantinos Manolas...

Bordo-mavililer sezon başında Bologna'dan Denswill'i kiraladı. Ancak oyuncudan istediği verimi alamadı. Devre arasında bir değişiklik olabileceği kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına’ya bir Yunan daha! Konstantinos Manolas...

Ayrıca gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için de Manolas gibi üst düzey bir stoper kadroya katılabilir. Manolas, 2019'da 36 milyon euro'ya Roma'dan Napoli'ye katılmıştı. Bu sezon ise sadece 4 maçta oynayabildi.

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