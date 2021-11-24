TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı'dan takıma uyarı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, takıma uyarılarda bulundu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da maçın ardından büyük bir sevinç yaşandı. Fotomaç Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre; 90 dakika sonunda önce soyunma odasına giden ardından ise sahaya tekrar dönerek taraftarları selamlayan futbolcuların yaşadığı sevince teknik ekip de dahil oldu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularına sakin kalmaları yönünde ikazda bulundu. Tecrübeli hoca, "Çok zor bir maçı kazandık, sevinmek sizin en büyük hakkınız ama şunu sakın unutmayın. Sadece üç puan aldık. Kulaklarınızı tıkayacaksınız, algılara kapılmayacaksınız, mücadeleye devam edeceksiniz. Şimdi sevinin ama yarın ayaklarınız yere bassın. İlk idmanda herkes sanki sezona yeni başlıyormuşuz gibi istekli olacak" ifadesini kullandı.

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