24 Kasım 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Abdullah Avcı'dan takıma uyarı!

Abdullah Avcı’dan takıma uyarı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, takıma uyarılarda bulundu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da maçın ardından büyük bir sevinç yaşandı. Fotomaç Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre; 90 dakika sonunda önce soyunma odasına giden ardından ise sahaya tekrar dönerek taraftarları selamlayan futbolcuların yaşadığı sevince teknik ekip de dahil oldu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularına sakin kalmaları yönünde ikazda bulundu. Tecrübeli hoca, "Çok zor bir maçı kazandık, sevinmek sizin en büyük hakkınız ama şunu sakın unutmayın. Sadece üç puan aldık. Kulaklarınızı tıkayacaksınız, algılara kapılmayacaksınız, mücadeleye devam edeceksiniz. Şimdi sevinin ama yarın ayaklarınız yere bassın. İlk idmanda herkes sanki sezona yeni başlıyormuşuz gibi istekli olacak" ifadesini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına Abdullah Avcı’yla tarih yazdı! Fırtına Abdullah Avcı'yla tarih yazdı!
Kapsal Fırtına’nın 3 yıldızına dikkat çekti! Kapsal Fırtına'nın 3 yıldızına dikkat çekti!
Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör