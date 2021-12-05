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TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan Jean Evrard Kouassi transferini açıkladı!

Fırtına transferi açıkladı! Prensip anlaşması tamam
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 Giriş Tarihi: 05.12.2021

Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen bordo mavililerde başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

27 yaşındaki hücum oyuncusunun hafta içinde Türkiye gelmesi bekleniyor. Bordo-mavili kulübün ara transfer döneminde 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.

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