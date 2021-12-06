TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Cornelius kararı! Antalyaspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla geçen Trabzonspor'da Andreas Cornelius alnından yaralanmış ve oyuna devam edememişti. Bordo-mavililer, Danimarkalı forveti dinlendirme kararı aldı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Adana Demirspor maçının 8'inci dakikasında Samet ile çarpışarak alnından yaralanan Andreas Cornelius hastaneye götürülmüştü. Alnına 8 dikiş atılan Danimarkalı yıldız kontrol amaçlı iki defa tomografiye girmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Ciddi sağlık sorunu olmadığı için taburcu edilen yıldız forvet bir süre dinlendirilecek. Antalya maçında forma giyip giymeyeceği belirsiz.

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