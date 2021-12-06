06 Aralık 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan Cornelius kararı! Antalyaspor maçında...

Fırtına’dan Cornelius kararı! Antalyaspor maçında...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla geçen Trabzonspor'da Andreas Cornelius alnından yaralanmış ve oyuna devam edememişti. Bordo-mavililer, Danimarkalı forveti dinlendirme kararı aldı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Adana Demirspor maçının 8'inci dakikasında Samet ile çarpışarak alnından yaralanan Andreas Cornelius hastaneye götürülmüştü. Alnına 8 dikiş atılan Danimarkalı yıldız kontrol amaçlı iki defa tomografiye girmişti. Fotomaç'ın haberine göre; Ciddi sağlık sorunu olmadığı için taburcu edilen yıldız forvet bir süre dinlendirilecek. Antalya maçında forma giyip giymeyeceği belirsiz.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına’ya bir Yunan daha! Transfer... Fırtına'ya bir Yunan daha! Transfer...
Yeni transfer yola çıktı! Uçaktan fotoğraf paylaştı Yeni transfer yola çıktı! Uçaktan fotoğraf paylaştı
Fırtına Kouassi ile prensipte anlaştı! Transfer imzaya kaldı Fırtına Kouassi ile prensipte anlaştı! Transfer imzaya kaldı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör