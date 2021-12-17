TRABZONSPOR HABERLERİ! Abdullah Avcı’nın gözü Uğur Çiftçi’de! İşte sunulan teklif...

Artan kura rağmen şimdilik indirime yanaşmayan Kırmızı Beyazlılar'a, Trabzonspor en fazla 1.5 milyon Euro verebileceğini iletti. Sivasspor'un sergileyeceği tutuma göre bu transfer biraz daha netleşecek. Trabzonspor cephesi, takasta oyuncu önerisinde de bulunurken, İsmail Köybaşı'nın ismi masada. İsmail'in yerine Yunus Mallı'nın da teklif edilebileceği öğrenildi.

