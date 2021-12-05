TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu yeniden Trabzonspor başkanlığına seçildi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunun ikinci günü, oy verme işlemiyle devam etti.Trabzonspor'da başkanlık seçimlerine tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. (TS spor haberi)
Trabzonspor Kulübünün 78. olağan genel kurulunun ikinci günü, oy verme işlemiyle devam etti.
Hayri Gür Spor Salonu'nda cumartesi günü başlayan genel kurulda, bugün Divan Başkanı Ali Sürmen'in anonsunun ardından oy verme işlemine geçildi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, tek aday olduğu seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi.
Kulübün 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu'nun genel kuruldan sonra 3. dönemi başladı.
Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:
Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu, Şemsetdin Hancı.
Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.
Yeni yönetim kurulu asil listesinde 6 yeni isim bulunuyor.
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