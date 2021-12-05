TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına kasasını doldurdu! İşte o rakam
Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in ilk 15 haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve topladığı 39 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, galibiyet ve beraberlik başına aldığı paralarla kasasını doldurdu. İşte o rakam... (TS spor haberi)
Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, ligde oynadığı 15 karşılaşmada henüz yenilgi yüzü görmedi.
Oynadığı karşılaşmaların 12'sinde galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrılan bordo mavililer, galibiyet ve beraberlik başına aldığı parayla ise kasasını doldurmaya devam etti.
Galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Trabzonspor, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; 12 galibiyette 32 milyon 400 bin lira elde eden bordo mavililer, 3 beraberlikte ise 4 milyon 200 bin lira alarak toplamda 36 milyon 600 bin lirayı kasasına koydu.
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