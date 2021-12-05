05 Aralık 2021, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını Adana Demirspor galibiyetini böyle gördü! İşte atılan manşetler

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla geçerek namağlup liderliğini sürdürdü. Trabzon yerel basını, bordo-mavililerin Adana Demirspor galibiyeti sonrası maçı manşetlere taşıyarak takıma övgüler yağdırdı. İşte o manşetler... (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını Adana Demirspor galibiyetini böyle gördü! İşte atılan manşetler
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.12.2021

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'a övgüler yağdırdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını Adana Demirspor galibiyetini böyle gördü! İşte atılan manşetler

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı.Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve bazı oyuncuların fotoğraflarının yer aldığı sayfadaki haberde, "Türkiye'yi etkisi altına alan Grup Yenilmezler, şampiyonluk için söylüyor", "Haydi şimdi bütün eller havaya" başlıkları yer alırken, arka sayfada ise "Bize derler fırtına, ligde katarız tozu dumana" ve "Sen ne harika bir sevdasın" ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını Adana Demirspor galibiyetini böyle gördü! İşte atılan manşetler

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Her yer bordo mavi", arka sayfasında "Bordo-mavi şampiyon Trabzon" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını Adana Demirspor galibiyetini böyle gördü! İşte atılan manşetler

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberlerde, futbolcuların gol sevinçleri ile öz çekim yaptıkları fotoğrafa yer verirken, "Namağlup lider Trabzon, Adana Demirspor'u da yıkıp 8'de 8 yaptı", "Koşar adım şampiyonluğa gidiyoruz", "8. şampiyonluk geliyor" başlıklarına yer verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını Adana Demirspor galibiyetini böyle gördü! İşte atılan manşetler

Taka gazetesi ise birinci sayfasında, "Rakiplerine fark atan namağlup Trabzonspor, eze eze yoluna devam ediyor" ve "Tam gaz şampiyonluğa" başlığını kullandı. Arka sayfasında "Nwakaeme ve Marek Hamsik'in golleriyle Adana Demirspor'u deviren fırtına tutulmuyor" ve "Şampiyonluk 2-0 selfisi" başlıklarıyla galibiyeti okurlarına duyurdu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzon yerel basını Adana Demirspor galibiyetini böyle gördü! İşte atılan manşetler

Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasındaki haberde, "Son demir bükücü: 2-0" başlığına yer verirken, arka sayfasında "Şampiyonluk özlemiyle yanıp tutuşan Trabzonspor, adım adım hedefe koşuyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
3 büyüğe farkı açtı! Trabzonspor için ekstra bir sezon 3 büyüğe farkı açtı! "Trabzonspor için ekstra bir sezon"
Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi! Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi!
Fırtına kasasını doldurdu! İşte o rakam Fırtına kasasını doldurdu! İşte o rakam
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör