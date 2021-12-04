Trabzonspor 2-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında açık ara farkla lider konumda bulunan Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Ligin iki güçlü takımının karşı karşıya geldiği maçta bordo mavililer sahadan 2-0'lık skorla galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Karşılıklı pozisyonların yaşandığı nefes kesen maçtan Trabzonspor, Nwakaeme ve Hamsik'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Fırtına'nın Nijeryalı oyuncusu maça damga vurarak 1 gol 1 asistle oynadı. Fırtına bu sonuçla ligde üst üste 8. galibiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Süper Lig'in namağlup lideri konumunda bulunan Trabzonspor puanını 39'a yükseltirken, Adana Demirspor ise 20 puanda kaldı.
FIRTINA BİR REKOR DAHA KIRDI
Bu sezon lige damga vuran ve ilk haftadan itibaren rakiplerini bir bir mağlup eden Trabzonspor, Abdullah Avcı ile rekorlarına bir yenisini daha ekledi.
Lider Trabzonspor, Adana Demirspor'u yenerek 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kırdı.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta da yenilmedi.
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