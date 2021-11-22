Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na 2 takviye birden!
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, 2 takviye birden yaptı. Bordo-mavililer Kamerun U20 Milli Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Doly Djane Webua'yı ve A Milli Takım'da 22 yaşındaki Marie Laure Kong'u transfer etti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz aylarda kadın futbol takımını kuracağını açıklamıştı. Yapılanmasını tamamlayan Trabzonspor Kulübü transferleri de bir bir şehre getirmeye başladı.
61saat'in haberine göre; bordo-mavili takım son olarak Kamerun'dan 2 milli oyuncuyu renklerine bağladı.
GENÇ SANTRFOR VE MİLLİ STOPER TRANSFER EDİLDİ
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Kamerun U20 milli takımının 18 yaşındaki forvet oyuncusu Doly Djane Webua ve Kamerun A Milli Takım stoperi 22 yaşındaki Marie Laure Kong'u transfer etti.
TRABZON'A GELDİLER
2 oyuncu da Trabzon'a gelirken takımla birlikte çalışmalarına başladı. Trabzonspor Kulübü'nün lisans işlemlerinin ardından transferleri resmen duyurması bekleniyor.
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