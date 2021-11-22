TRABZONSPOR HABERLERİ - Hulk transfer olacak mı? Açıklama geldi...
Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Bordo-mavililerin gündeminde olduğu iddia edilen Hulk cephesinden açıklama geldi. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Süper Lig'de geride kalan süreçte yenilgi yüzü görmeyen ve liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor için Brezilya'dan gelen transfer iddiası gündem yaratmıştı.
Kısa süre önce Brezilya'dan Uol Esporte sürpriz bir iddia ortaya atarak, dünyaca ünlü golcü Hulk'un Trabzonspor'a transfer olabileceğini öne sürmüştü.
Her transfer döneminde Türk takımlarının gündemine gelen Hulk için resmi açıklama ise, Atletico Mineiro Başkanı Sérgio Coelho'dan geldi. Hulk'un takımda kalacağını açıklayan Coelho transfere kapıyı kapattı.
Arena MRV'yi içeren bir etkinlik sırasında konuşan Coelho; Hulk'un menajeri ile anlaştıklarını söyledi. Coelho, "Yaptık. Anlaştık. Bunu herkes bilsin. Hulk ile 2022'nin sonuna kadar sözleşme imzaladık. En az 20 maç oynarsa 2023'ün sonuna kadar sözleşmesinin otomatik olarak yenileneceğine dair bir de madde var" dedi.
Hulk'un kariyerinin son zamanlarında Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği, bunun için de Türkiye''de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'a gelmek istediği iddia edilmişti.
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