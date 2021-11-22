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TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Hulk transfer olacak mı? Açıklama geldi...

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Bordo-mavililerin gündeminde olduğu iddia edilen Hulk cephesinden açıklama geldi. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Hulk transfer olacak mı? Açıklama geldi...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 Giriş Tarihi: 22.11.2021

Süper Lig'de geride kalan süreçte yenilgi yüzü görmeyen ve liderlik koltuğunda yer alan Trabzonspor için Brezilya'dan gelen transfer iddiası gündem yaratmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Hulk transfer olacak mı? Açıklama geldi...

Kısa süre önce Brezilya'dan Uol Esporte sürpriz bir iddia ortaya atarak, dünyaca ünlü golcü Hulk'un Trabzonspor'a transfer olabileceğini öne sürmüştü.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Hulk transfer olacak mı? Açıklama geldi...

Her transfer döneminde Türk takımlarının gündemine gelen Hulk için resmi açıklama ise, Atletico Mineiro Başkanı Sérgio Coelho'dan geldi. Hulk'un takımda kalacağını açıklayan Coelho transfere kapıyı kapattı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Hulk transfer olacak mı? Açıklama geldi...

Arena MRV'yi içeren bir etkinlik sırasında konuşan Coelho; Hulk'un menajeri ile anlaştıklarını söyledi. Coelho, "Yaptık. Anlaştık. Bunu herkes bilsin. Hulk ile 2022'nin sonuna kadar sözleşme imzaladık. En az 20 maç oynarsa 2023'ün sonuna kadar sözleşmesinin otomatik olarak yenileneceğine dair bir de madde var" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Hulk transfer olacak mı? Açıklama geldi...

Hulk'un kariyerinin son zamanlarında Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği, bunun için de Türkiye''de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'a gelmek istediği iddia edilmişti.

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