TRABZONSPOR HABERLERİ - Hulk transfer olacak mı? Açıklama geldi...

Arena MRV'yi içeren bir etkinlik sırasında konuşan Coelho; Hulk'un menajeri ile anlaştıklarını söyledi. Coelho, "Yaptık. Anlaştık. Bunu herkes bilsin. Hulk ile 2022'nin sonuna kadar sözleşme imzaladık. En az 20 maç oynarsa 2023'ün sonuna kadar sözleşmesinin otomatik olarak yenileneceğine dair bir de madde var" dedi.