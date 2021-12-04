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TRABZONSPOR

Trabzonspor Adana Demirspor maçında Andreas Cornelius sakatlandı! Oyuna devam edemedi

Fırtına’da yıldız isim sakatlandı! Oyuna devam edemedi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 Giriş Tarihi: 04.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 8. dakikasında Andreas Cornelius ile Samet Akaydın kafa kafaya çarpıştı. Danimarkalı forvetin kaşı açıldı ve oyuna devam edemedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Trabzonsporile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında hava topu mücadelesi sırasında Andreas Cornelius ile Samet Akaydın kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu Danimarkalı forvetin kaşı açıldı ve oyuna devam edemedi. Cornelius'un yerine Fode Koita oyuna dahil oldu.

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