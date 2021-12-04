Trabzonspor Adana Demirspor maçında Andreas Cornelius sakatlandı! Oyuna devam edemedi

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Trabzonsporile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında hava topu mücadelesi sırasında Andreas Cornelius ile Samet Akaydın kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu Danimarkalı forvetin kaşı açıldı ve oyuna devam edemedi. Cornelius'un yerine Fode Koita oyuna dahil oldu.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ