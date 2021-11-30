TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Andriy Yarmolenko’nun menajerinden transfer açıklaması!

Yarmolenko'nun menajeri Vadim Shabliy, Tribuna'ya verdiği demeçte diğer takımların temaslarını reddederken Genoa'nın Yarmolenko için iyi bir yer olacağını belirtti;

"Şu anda bunlar söylenti. Kimse ne kulüple ne de bizimle iletişime geçmedi. Serie A'da Andriy üç veya dört yıl kendi seviyesinde oynayabilecek. Shevchenko'yu uzun zamandır tanıyor, gereksinimlerini biliyor. Neden olmasın? Elbette birçok kulüp onunla ilgileniyor. West Ham'dan bir şey yok, yaza kadar kontratları var. Olayların gelişmesini bekliyoruz."

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