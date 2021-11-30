TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Andriy Yarmolenko'nun menajerinden transfer açıklaması!
Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da gözler bir yandan da devre arası transferlerine çevrildi. Özellikle Gervinho'nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının ardından o bölgeye bir takviye yapmak isteyen bordo mavililer, Andriy Yarmolenko'yu gündemine almıştı. Ukraynalı oyuncunun menajerinden transferine ilişkin açıklama geldi. İşte o sözler...
Bu sezon şampiyonluk yolunda henüz 14. haftadan büyük bir avantaj yakalayan Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Gervinho'nun çapraz bağlarını koparmasının ardından bu bölge için arayışa geçen Fırtına, Andriy Yarmolenko'yu listesine almıştı.
West Ham United ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcunun menajeri, transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Fotomac.com.tr'nin İngiliz basınından derlediği o haber;
Bu sezon sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Yarmolenko, kadroda olduğu 8 maçın tamamında yedek kaldı.
Yakın zamanda Trabzonspor'un Yarmolenko'yu ocak ayında Türkiye'ye getirmek istediği yazıldı. Süper Lig takımı 32 yaşındaki oyuncuyu ucuza alabileceğini düşünüyor. Ancak Yarmolenko için yeni bir seçenek daha ortaya çıktı. Yıldız isim Genoa'ya transfer olabilir.
Eski Ukrayna teknik direktörü Andriy Shevchenko kısa süre önce Genoa'nın başına geçti. Milli takımdan tanışan ikili Genoa'da yeniden buluşabilir.
Yarmolenko'nun menajeri Vadim Shabliy, Tribuna'ya verdiği demeçte diğer takımların temaslarını reddederken Genoa'nın Yarmolenko için iyi bir yer olacağını belirtti;
"Şu anda bunlar söylenti. Kimse ne kulüple ne de bizimle iletişime geçmedi. Serie A'da Andriy üç veya dört yıl kendi seviyesinde oynayabilecek. Shevchenko'yu uzun zamandır tanıyor, gereksinimlerini biliyor. Neden olmasın? Elbette birçok kulüp onunla ilgileniyor. West Ham'dan bir şey yok, yaza kadar kontratları var. Olayların gelişmesini bekliyoruz."
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