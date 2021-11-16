16 Kasım 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Erce Kardeşler'e takım arkadaşlarından destek

Trabzonspor’da kale Erce’nin!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın kart cezası nedeniyle oynayamayacağı Gaziantep FK maçında kalede Erce Kardeşler olacak. 27 yaşındaki file bekçisine takım arkadaşlarından antrenmanlarda büyük destek var. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da cezalı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleye geçmesi beklenen Erce Kardeşler'e takım arkadaşları büyük bir destek veriyor. 27 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de en son Gaziantep FK karşısında kalede görev alırken, yine bir Gaziantep maçıyla sahalara dönecek.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Erce Kardeşler'in devralması bekleniyor. Yaklaşık 1 yıldır resmi bir karşılaşmada forma giyemeyen Erce, 22 Kasım'da oynanacak olan zorlu karşılaşmaya kendini hazırlarken, başta teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşları genç isme büyük bir destek veriyor.

Ligde en son Gaziantep FK maçında forma giymişti
Süper Lig'de Gaziantep FK maçında kaleyi koruması beklenen Erce Kardeşler, resmi olarak en son 16 Aralık 2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada kalede yer aldı. Söz konusu müsabakanın ardından görev alamayan 27 yaşındaki eldiven, ligde ise son olarak 2 Ekim 2020'de deplasmanda oynanan Gaziantep FK karşısında kaleye geçmişti.
Başarılı eldiven, Süper Lig'de yine bir Gaziantep FK mücadelesiyle sahalara dönmüş olacak.
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