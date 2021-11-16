AVCI iLE iLKLERi BAŞARIYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilklere imza atan ve şampiyonluk yolunda önemli bir aşama kaydeden Trabzonspor, yeni rekor peşinde. Fotomaç'ın haberine göre, Avcı ve öğrencileri, milli ara sonrası oynanacak Gaziantep FK ve Karagümrük (D) maçlarını kaybetmemesi halinde 27 sezon sonra kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu egale edecek. Bordo-mavililer, 1994-95 ve 1995-96 sezonlarını içeren 1995 yılında 26 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmemişti. Süper Lig'de 24 maçtır yenilmeyen Fırtına hedefi önce rekoru egale etmek ardından seriyi daha da geliştirmek.

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