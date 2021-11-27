27 Kasım 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı!

Fırtına Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı!
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'le İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde bordo mavili takımın bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

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