TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı!

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fırtına'nın kamp kadrosu belli oldu. Bordo mavili takımın yıldızları Bakasetas ve Hamsik kafilede yer aldı. İşte detaylar...