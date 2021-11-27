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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu! Bakasetas ve Hamsik...

Fırtına’nın kamp kadrosu açıklandı! Bakasetas ve Hamsik...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 Giriş Tarihi: 27.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fırtına'nın kamp kadrosu belli oldu. Bordo mavili takımın yıldızları Bakasetas ve Hamsik kafilede yer aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi bordo mavililerin kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıklarını atlatan Bakasetas, Hamsik ve Fade Koita kadroya alındı.

Hüseyin Türkmen ve Erce Kardeşler ise kadroda bulunmuyor.

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