TRABZONSPOR HABERLERİ: O detay dikkat çekti! Abdullah Avcı'nın odasında...
13. hafta itibarıyla 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen ve Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile odasında görüştü. Deneyimli teknik direktörün odasındaki boş tablo dikkat çekerken, hikayesi de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da 7'den 70'e herkes şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Şehrin her sokağında "Bu dünyada her şey yalan, senin sevgin gerçek olan. Sonsuza dek sürecek, oğlum da seni sevecek" tezahüratını mırıldanarak yürüyen insanlar var.
Herkes büyük bir heyecanla, hırsla, şevkle hasret kaldıkları şampiyonluğu bekliyor. O isimlerden biri de hiç şüphesiz Abdullah Avcı. Geçen sezon devraldığı Trabzonspor'u şahlandıran usta çalıştırıcı da bu büyük ideal uğruna gecesini gündüzüne katıyor.
MÜTHİŞ BİR DETAY
Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen dün teknik direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'nun da yer aldığı ziyarette Albay Şen, Avcı ve takıma başarılar diledi. Fotomaç'ın haberine göre; Ziyaretten paylaşılan fotoğrafta duvardaki boş çerçeve dikkat çekti.
Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonlara ait fotoğrafların yer aldığı duvarda bir çerçeve boş. O çerçeve Avcı'nın motivasyon kaynağı. Usta hoca bu sezon takımı şampiyonluğa taşıyarak o çerçeveyi doldurmayı hedefliyor.
BİZDEN BİLE ÇOK İSTİYOR
Trabzonspor taraftarı da Abdullah Avcı'nın heyecanına büyük saygı duyuyor. Bordo-mavili taraftarlar "Yıllarca Başakşehir'de şampiyonluğu kovaladı. O kupayı bizim kadar çok istiyor. Bizim teknik direktörümüz olduğu için çok şanslıyız" ifadelerini kullanıyor.
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