27 Kasım 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR HABERLERİ: O detay dikkat çekti! Abdullah Avcı'nın odasında...

13. hafta itibarıyla 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen ve Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile odasında görüştü. Deneyimli teknik direktörün odasındaki boş tablo dikkat çekerken, hikayesi de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TRABZONSPOR HABERLERİ: O detay dikkat çekti! Abdullah Avcı’nın odasında...
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Trabzonspor'da 7'den 70'e herkes şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Şehrin her sokağında "Bu dünyada her şey yalan, senin sevgin gerçek olan. Sonsuza dek sürecek, oğlum da seni sevecek" tezahüratını mırıldanarak yürüyen insanlar var.

TRABZONSPOR HABERLERİ: O detay dikkat çekti! Abdullah Avcı’nın odasında...

Herkes büyük bir heyecanla, hırsla, şevkle hasret kaldıkları şampiyonluğu bekliyor. O isimlerden biri de hiç şüphesiz Abdullah Avcı. Geçen sezon devraldığı Trabzonspor'u şahlandıran usta çalıştırıcı da bu büyük ideal uğruna gecesini gündüzüne katıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: O detay dikkat çekti! Abdullah Avcı’nın odasında...

MÜTHİŞ BİR DETAY

Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen dün teknik direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu'nun da yer aldığı ziyarette Albay Şen, Avcı ve takıma başarılar diledi. Fotomaç'ın haberine göre; Ziyaretten paylaşılan fotoğrafta duvardaki boş çerçeve dikkat çekti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: O detay dikkat çekti! Abdullah Avcı’nın odasında...

Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonlara ait fotoğrafların yer aldığı duvarda bir çerçeve boş. O çerçeve Avcı'nın motivasyon kaynağı. Usta hoca bu sezon takımı şampiyonluğa taşıyarak o çerçeveyi doldurmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: O detay dikkat çekti! Abdullah Avcı’nın odasında...

BİZDEN BİLE ÇOK İSTİYOR

Trabzonspor taraftarı da Abdullah Avcı'nın heyecanına büyük saygı duyuyor. Bordo-mavili taraftarlar "Yıllarca Başakşehir'de şampiyonluğu kovaladı. O kupayı bizim kadar çok istiyor. Bizim teknik direktörümüz olduğu için çok şanslıyız" ifadelerini kullanıyor.

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