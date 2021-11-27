27 Kasım 2021, Cumartesi

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın kiralık olarak gönderdiği Flavio'ya Nantes talip oldu!

Flavio’ya Nantes talip oldu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Trabzonspor, Brezilyalı oyuncusu Flavio'yu sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralamıştı. Bordo mavili takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuya Fransa'nın Nantes takımı talip oldu.

Trabzonspor, Brezilyalı oyuncusu Flavio'yu 2021-22 sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralamıştı.

Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan haberde Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'ın devreye girdiğini iddia etti.

Geçtiğimiz yıl Bordo Mavili formayla 34 maça çıkan Flavio, 1 gol, 2 kez asistle takımına katkı sağlamıştı.

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