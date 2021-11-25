25 Kasım 2021, Perşembe

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın milli oyuncusu Dorukhan Toköz açıklamalarda bulundu! "Avrupa'ya gitmek istiyorum"

Dorukhan Toköz konuştu! Avrupa’ya gitmek istiyorum
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 25.11.2021

Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Dorukhan Toköz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli futbolcu, "Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayarak Trabzonspor'a geldim. İnşallah burada da şampiyonluklar yaşarım ve sonrasında da Avrupa'ya giderim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Dorukhan Toköz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dorukhan'ın açıklamalarından satır başları;

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayarak Trabzonspor'a geldim. İnşallah burada da şampiyonluklar yaşarım ve sonrasında da Avrupa'ya giderim.

Ben normalde orta sahayım ama Eskişehir ve Beşiktaş'ta da sağ bek oynadım. Hocam nerede görev verirse orada oynarım, benim için bir problem yok.

Adapte oldum, ailem de yalnız bırakmıyor, genç takımdan tanıdığım arkadaşlarım da var burada, o yüzden çabuk adapte oldum. Çok güzel bir ortam var burada.

Biz işimize bakmalıyız, rehavete kapılmak istemiyoruz. Maç maç bakıyoruz.

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