TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da karar verildi! Gervinho ve Fode Koita...

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho konusunda planı belli oldu. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen bordo-mavililer, Fildişi Sahilli yıldızın sözleşmesini dondurma kararı alırken, Fode Koita ile de yollar ayrılacak. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, yabancı kontenjanında yer açmak için kolları sıvadı. Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle sol bek ve sağ kanat başta olmak üzere alternatifli bir liste oluşturulurken elde 13 yabancı olması ve yapılabilecek tek transferin 97 doğumlu ya da daha küçük yaşta olması gerekliliği üzerine planlar değişti. Sol beke 1997 ve öncesi doğumlu bir oyuncuyu kadroya katma düşüncesi ağır basarken, kanat bölgesine ise transfer yapabilmek için sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun sözleşmesi dondurulacak. Kanat ve forvette görev alabilecek bir oyuncu da istenirken bunun için gerekli kontenjanın Koita ile açılması hedefleniyor. Gineli forvete Giresunspor ve Çaykur Rize'nin ilgisi bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncunun devre arasında kiralanarak transferler için yer açılması amaçlanıyor.







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