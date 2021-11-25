25 Kasım 2021, Perşembe
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın milli oyuncusu Dorukhan Toköz açıklamalarda bulundu! "Avrupa'ya gitmek istiyorum"
Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Dorukhan Toköz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli futbolcu, "Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayarak Trabzonspor'a geldim. İnşallah burada da şampiyonluklar yaşarım ve sonrasında da Avrupa'ya giderim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
25.11.2021
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