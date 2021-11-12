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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da Beşiktaş derbisinde Cornelius'tan bir ilk!

Cornelius’tan derbide bir ilk!
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Andreas Cornelius, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde bir ilki başardı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavili formayla kariyerindeki en iyi dönemlerden birini geçiren Cornelius, Beşiktaş derbisinde attığı golle bir ilki başardı. Fotomaç'ın haberine göre; Dev maç öncesi fileleri sarstığı 3 karşılaşmada berabere kalan Fırtına, ilk kez Danimarkalı forvetin golü ile 3 puana uzandı. Süper Lig'de 11 kez forma giyen 28 yaşındaki santrfor; Galatasaray 2-2, Konyaspor 2-2 ve Alanyaspor 1-1 sınavlarında sahne almıştı. Geçtiğimiz sezon Parma'da sezonu 1 golle tamamlayan Cornelius, bu yıl yeni bir sayfa açtı.

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