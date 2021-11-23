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TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Erce Kardeşler...

Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 Giriş Tarihi: 23.11.2021

Trabzonspor-Gaziantep FK maçı öncesi ısınma esnasında sakatlanan Erce Kardeşler için bordo-mavililerden açıklama geldi. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı öncesi ısınma esnasında sakatlanan Erce Kardeşler'in son durumu hakkında bordo-mavililerden açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, kalecimiz Erce Kardeşler'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu
Hakan Çelik, "Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler'in bugün çekilen MR'ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.
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