10 Kasım 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Siopis'ten taraftar itirafı! "Trabzonspor tribünü..."

Siopis’ten taraftar itirafı! Trabzonspor tribünü...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Trabzonspor'un, Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Siopis, kulüp dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunan orta saha, " Trabzonlular da bizim gibi, Yunanlar gibi. Çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız" dedi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis, kulüp dergisine konuştu. 27 yaşındaki orta saha, "Türkiye'ye geldiğimde fark ettim ki aslında çok fazla benziyoruz. Hatta aynıyız bile diyebilirim. Trabzonlular da bizim gibi, Yunanlar gibi. Çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız" dedi. Siopis şöyle devam etti: "Benim bir oyun tarzım var, elbette ki ait olduğum kulübüm için futbol oynuyorum ancak taraftarlarımız için de oynuyoruz. Bunu tarif etmek gerekirse asker gibiyim diyebilirim. Bu şekilde oynarım ve o sebepten dolayı taraftarlar da beni çok severler." dedi.
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