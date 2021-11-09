Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, bordo mavililere transfer olarak doğru kararı verdiğini söyledi. Hamsik, ülkesinde verdiği röportajda, Trabzonspor'a transferinde Gervinho ile görüşmesinin de etkili olduğunu söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, ülkesinde röportaj verdi. Kariyerinin 800. maçına çıkması ile ilgili konuşan Hamsik, Trabzonspor'a transferinde Gervinho ile görüşmesinin de etkili olduğunu söyledi.

İşte Hamsik'in sözlerinden öne çıkanlar…

Trabzonspor seçimimden dolayı çok memnunum. Kulübün iyi gitmesi ve birinci olmamız gerçeğinden daha da memnunum. Hafta sonu çok zorlu bir maç kazandık. Şimdiye kadar kazanma sürecindeyiz. Böyle devam edeceğiz. Puanlar alacağız. Maç kişisel olarak benim için çok önemliydi. Çünkü 800'üncü maçıma çıktım. Böyle bir seviyede inanılmaz bir sayı. Bir sonraki maça odaklanacağım. Çok çalışmamız ve odaklanmamız gerekiyor.

Sözleşme imzalamaya gittiğimde benden önce sözleşmeyi imzalayan Gervinho ile görüşmelerim oldu. Yöneticilerle görüştüm. Hedeflerden bahsettiler. Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Burada mutluyum. Sezon öncesi ligi kazanmak istediğimizi konuşmuştuk, Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Zafere sevinilir ama biz oyucuların coşkusu bir, iki gün sürer. Ardından diğer maçların konsantrasyonu gelir.

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