TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da açılışı Abdülkadir Ömür yaptı! "Yerli Messi"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da açılışı Abdülkadir Ömür yaptı. 23 yaşındaki yıldız oyuncu mücadelede muhteşem bir gol attı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Lider Trabzonspor'un evinde Gaziantepspor'u ağırladığı mücadelede Anastasios Bakasetas'ın yokluğunda 'çilingir' rolünü Abdülkadir Ömür üstlendi. 23 yaşındaki yıldız taç çizgisine yakın bir yerden mükemmel bir falso ile vurdu. Güneydoğu temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç bu golü sadece seyredebildi. Fotomaç'ın haberine göre; Gol, Twitter'da da en çok konuşulanlar arasına girdi. Trabzonsporlu futbolsever "Messi görse kıskanır" tweet'leri attılar. A. Ömür bu golle iyice moral bulurken sezona damga vurmaya da devam ediyor. Başarılı futbolcu son 4 haftada skora etki etmeyi sürdürüyor. Göztepe deplasmanında tek golün asistini yapan Abdülkadir Ömür, Beşiktaş derbisinde fileleri sarsmıştı. Dün de Gaziantep'i affetmedi. Karadağ ile oynanan milli maçta da akıl dolu bir asist yapmıştı. Maç sonu "Mutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.

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