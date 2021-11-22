22 Kasım 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Gaziantep FK maçı öncesi konuştu! "Marek Hamsik'i riske etmek istemedik"

Abdullah Avcı’dan Hamsik açıklaması!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 Giriş Tarihi: 22.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor ile çıkış arayan Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi bordo mavililerde, Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor ile çıkış arayan Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesi bordo mavililerde, Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Beşiktaş maçında 2 oyuncumuz sakatlanarak çıktı, bugün bizimle beraber değiller. Hamsik'i riske etmek istemedik. Çünkü önümüzde çok maç var."

"Organizsyon ve formasyonlar bu zamanlarda oyunda tutabiliyor. Rakibimiz, ligde formasyonu değişik takımlardan birisi. Onlara karşı her türlü hazırlandık."

"Taraftarımızın her geçen gün artan desteği çok önemli. Bizimle beraber savunma yapsınlar, bizimle beraber hücum yapsınlar."

"Bizi ligin daha 13. haftasında çok farklı yerlere koyuyorlar. Bunlar bizim umurumuzda değil. Rekabet ortamı çok zor bir lig."

"Erol hoca için öğrenci demeyelim, bir ekip ve mesai arkadaşı. Karşılıklı birbirimize destek olduk. Ona bugün hariç bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Gaziantep FK | CANLI Trabzonspor Gaziantep FK | CANLI
Fırtına’da Gervinho unutulmadı! İlk gol sonrası... Fırtına'da Gervinho unutulmadı! İlk gol sonrası...
Trabzonspor’da Gaziantep FK maçı öncesi zorunlu değişiklik! Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi zorunlu değişiklik!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör