Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Gaziantep FK maçı öncesi konuştu! "Marek Hamsik'i riske etmek istemedik"
Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor ile çıkış arayan Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi bordo mavililerde, Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor ile çıkış arayan Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesi bordo mavililerde, Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
"Beşiktaş maçında 2 oyuncumuz sakatlanarak çıktı, bugün bizimle beraber değiller. Hamsik'i riske etmek istemedik. Çünkü önümüzde çok maç var."
"Organizsyon ve formasyonlar bu zamanlarda oyunda tutabiliyor. Rakibimiz, ligde formasyonu değişik takımlardan birisi. Onlara karşı her türlü hazırlandık."
"Taraftarımızın her geçen gün artan desteği çok önemli. Bizimle beraber savunma yapsınlar, bizimle beraber hücum yapsınlar."
"Bizi ligin daha 13. haftasında çok farklı yerlere koyuyorlar. Bunlar bizim umurumuzda değil. Rekabet ortamı çok zor bir lig."
"Erol hoca için öğrenci demeyelim, bir ekip ve mesai arkadaşı. Karşılıklı birbirimize destek olduk. Ona bugün hariç bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim."
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